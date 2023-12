Lombardo | ”Scudetto? Il Napoli non è ancora fuori dai giochi al cento per cento | ma…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 10 dicembre 2023) Attilio, ex centrocampista della Sampdoria e della Nazionale, intervistato da TuttoCagliari.net, ha parlato della lotta, che vede Juventus e Inter in lotta, quasi senza avversarie, e delle possibilità che ha ildi insidiare le due squadre da lui pronosticate per la vincita del titolo tricolore. Queste le sue parole:: ”Credo che per la Juventus l’importante sia mantenersi attaccata al treno nerazzurro. L’organico dell’Inter è secondo me superiore” “Credo che per la Juventus l’importante sia mantenersi attaccata al treno nerazzurro. L’organico dell’Inter è secondo me superiore, ma i bianconeri sono molto motivati e le loro partite sono sempre tiratissime e, soprattutto, equilibrate. Raramente la Juventus vince con due o tre gol di scarto. Questa praticità di fondo potrebbe ...