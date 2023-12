Lo sfogo di Paola Concia | “Criticata da Destra per la mia vita | da Sinistra perché dialogo”

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Pubblicato il 10 Dicembre, 2023 Annaal Corriere della Sera commenta il ‘passo indietro’ del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha revocato la sua nomina (e quella di suor Anna Monia Alfieri e all’avvocatoZerman) per il progetto sull’educazione all’affettività nelle scuole. “Sono sconcertata. Anche il ministro Valditara lo è, spiega. Correttamente mi ha chiamato prima di scrivere il comunicato. Lo hanno sottoposto a una pressione alla quale non si è potuto sottrarre. Lo hanno messo alle corde”. La responsabilità perè dei “massimalisti die diche hanno criticato anche la nomina di suor Monia. Lei è statada. Io, da tutti. Non faccio nomi ma, da ...