LIVE – Sorrento-Brindisi 0-1 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il match fraè una vera e propria sfida salvezza per capire chi ne ha di più in questo momento per rimanere inC nel Girone C. I padroni di casa partono avanti in classifica e con il peso del pronostico a favore, con la striscia di cinque risultati utili consecutivi che parla per il. Dall’altro lato ilinvece è in cerca di punti salvezza per togliersi dalle sabbie mobili della classifica. Sportface.it vi racconterà il match con latestuale della gara. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, Bonavolontà, La Monica; Vitale, Martignago, Scala. A ...