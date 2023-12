LIVE Sci di fondo | 10 km TL Östersund 2023 in DIRETTA | partiti! Sei azzurri al via | quale norvegese vincerà?

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMeglio di Ventura, Simone Daprà al primo chilometro. Gisselman (SWE) guida al 2.1, Paolo Ventura è 2° a 0?01, bene dai. Ventura paga 2?3 dopo un chilometro da Sossau (GER). Il primo degli svedesi, Edvin Anger, indossa anche il pettorale verde di leader U25. Partito Ventura, a breve anche Simone Daprà. 10.16 Partita la competizione con il tedesco A. Sossau. Primo azzurro con il 6 Paolo Ventura. 10.14 Certo che, per il fuoriclasse da oltre 100 podi tre CdM, Olimpiadi e Mondiali, vincere la Sfera di Cristallo facile non sarà. Da recuperare su Golberg ci sono 62 punti, non pochi, considerando il nuovo sistema d’assegnazione punti, e il fatto che nelle distance difficilmente Klaebo vince contro i compagni di squadra. Dipenderà molto dal rendimento di Golberg nelle sprint e, chiaramente, dal Tour de Ski. Ah, ...