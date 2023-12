LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz 2023 in DIRETTA | cambia l’orario di partenza | i pettorali delle azzurre

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIDELLADELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 7.15 Buongiorno amici di OA Sport. A causa della fitta nevicata della notte, laè stata spostata di mezz’ora, dunque alle 11.00. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladel secondo dei due Super-G femminili in programma a St.(Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci-2024. Sofia Goggia, dopo essersi imposta con distacchi perentori in gara-1, torna in pista con il pettorale rosso. Lo squadrone italiano è pronto ad andare all’assalto, ma attenzione ...