LIVE Roma-Fiorentina 1-0 | subito gol di Lukaku su assist di Dybala!

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si alza il sipario sullo stadio Olimpico, per il posticipo che chiude la domenica della 15esima giornata di Serie A, in attesa delle due sfide...

La domenica della 15ª giornata di Serie A si chiude allo Stadio Olimpico, con la sfida trae Fiorentina . I giallorossi di Mourinho, reduci da due vittorie consecutive, voglio blindare il loro quarto posto e difenderlo dall'assalto proprio dei viola di Italiano : segui la sfida in ...

5' - Azione nello stretto sulla destra per la Roma che libera Dybala, abile a crossare di esterno e trovare Lukaku tutto solo a centro area. Da due passi ...

0' - VIA! SI PARTE ALL'OLIMPICO! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo bianco. Roma in giallorosso. 20.44 - Entrate in campo in questo momento le due squadre.