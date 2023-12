Live Roma-Fiorentina 1-0 | intervallo all’Olimpico

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023)– È passata una settimana dalla vittoria ottenuta sul campo del Sassuolo che ha proiettato laal quarto posto, davanti ai giallorossi ora si presenta l’ostacolo, per un sunday night che mette in palio punti pesanti per la classifica.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Lukaku.A disp: Svilar, Boer, Karsdorp, Belotti, Azmoun, Celik, Sanches, Aouar, Spinazzola, Bove, El Shaarawy, Pagano, Pisilli.All.: José Mourinho.(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouamè; Nzola.A disp.: Christensen, Vannucchi, Milenkovic, Sottil, Lopez, Beltran, Gonzalez, Infantino, Mina, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Barak, Brekalo.All.: Vincenzo ...