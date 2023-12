LIVE Roma-Fiorentina 1-0 | gol Lukaku su assist di Dybala | che poi esce Ci prova Azmoun

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si alza il sipario sullo stadio Olimpico, per il posticipo che chiude la domenica della 15esima giornata di Serie A, in attesa delle due sfide...

Roma - Fiorentina LIVE 1 - 0: cambio Dybala - Azmoun

All'Olimpico, il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll'Olimpico,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.- Fiorentina 1 - 0: sintesi e moviola 22 - Dolori per Dybala. Gioco fermo. ...

Roma-Fiorentina 1-0 LIVE: la sblocca Lukaku Sky Sport

LIVE – Roma-Fiorentina 1-0: Lukaku batte subito Terracciano Viola News

Roma, si ferma di nuovo Dybala: al suo posto Azmoun

Axnora problemi fisici per Dybala, che al 20' è costretto a lasciare il campo di Roma-Fiorentina: al suo posto Azmoun Nella ... Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del ...

Roma, Dybala premiato miglior giocatore del mese di novembre

Un gran mese di novembre è valso a Paulo Dybala l'ambito riconoscimento come miglior giocatore della Lega Serie A. Con gol, assist e grandi prestazioni infatti, l'argentino ha trascinato la Roma al ...