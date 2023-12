LIVE Perugia-Itambe Minas 0-0 | Finale Mondiale per club volley in DIRETTA | 16-9 | inizio devastante per Giannelli e compagni!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-12 ACEEEEE DI SEMENIUK! Ci sono 12 set-point per! 23-12 Una sola squadra in campo! Muro di Solè su Kelvi Souza. 22-12 PAUROSOOOOOOOOO! Difese clamorose died Herrera, poi Plotnytskuyi prende l’ascensore e chiude un attacco nei tre metri! 21-12 NON SI PASSA! Murone di Solè su Sanchez! 20-12smarca Semeniuk, il polacco chiude in parallela. 19-12 In rete la battuta di Herrera. 19-11 Semeniuk trova le mani del muro da posto quattro. 18-11 Si ferma sul nastro il servizio di Flavio. 18-10 MURO CLAMOROSO! Herrera rispedisce la palla indietro a Paulo! 17-10 Sbaglia dai nove metri anche Marcus Coelho. 16-10 Questa volta esce il servizio di Plotnytskyi. 16-9 ACE DI PLOTNYTSYI! Una sola squadra in campo! 15-9 ANDIAMOOOO! Gran lavoro in ...