LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Razzetti e Quadarella in finale! Attesa per Pilato | Martinenghi e Miressi

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI9.03: Ai 100 Turchia, Francia, Finlandia 9.02: Al via la prima delle due batterie della 4×50 mista mista. Nella seconda l’Italia 9.00: Queste le finaliste dei 400 stile libero donne: Kirpichnikova,, Dumont, Bach, Kesely, Fain, Werner, Martins 8.58: Simonavince la terza e ultima batteria ed è in finale con 4’02?82, secondo posto per la belga Dumont con 4’02?87, terza Kesely con 4’04?44 8.57: Ai 300, Kesely, Dumont 8.56: Dumont,, Kesely ai 100 8.55: Ora, Heneveaux, Fain nella terza e ultima batteria 8.54: La francese Kirpichnikova vince la seconda batteria dei 400 stile con 4’02?77, secondo posto per la ...