LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | l’Italia può chiudere col botto e cala gli assi Pilato | Miressi | Mora e Martinenghi

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIProgramma, Orari, Tv e streaming della sesta giornata deglidi Otopeni – Il programma deglidi Otopeni – La presentazione della sesta giornata – I convocati delper glidi Otopeni – Le possibilità di medaglia degli azzurri a Otopeni– Le iscrizioni degli italiani gara per gara – La cronaca della quinta giornata – Le pagelle della quinta giornata deglidiBuongiorno e bentrovati alladella sesta e ultima giornata di gare deglidiin vasca corta a Otopeni in ...

Altre News in Rete:

LIVE " Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: batterie e finali sabato 9 dicembre in DIRETTA

La diretta testualedelle gare di sabato 9 dicembre degli Europei diin vasca corta 2023 , in corso di svolgimento ad Otopeni , in Romania. Quinta giornata della rassegna continentale, tappa importante del ...

LIVE Nuoto, Europei 2023 in DIRETTA: mattinata da urlo con Pilato, Ceccon, Miressi e Martinenghi OA Sport

Europei di nuoto in vasca corta, quinta giornata: argento per l'Italia nella 4x50 stile libero mista RaiNews

Europei vasca corta: Italia argento e record nella 4X50 sl mista

Nella quinta giornata di gare gli azzurri salgono ancora sul podio con Miressi, Zazzeri, Nocentini e Di Pietro ...

Nuoto: Europei 25 m: Italia argento e record nella 4X50 sl mista

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Italia sul podio agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Otopeni, in Romania. In chiusura di giornata è stata la staffetta 4X50 sl mista a conquistare la medaglia d'arg ...