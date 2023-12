LIVE – Napoli-Reggio Emilia 43-46 | Serie A1 2023 2024 basket | DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilindi, sfida valida come 11^ giornata dellaA1di. Scontro molto interessante tra due squadre che occupano la parte alta della classifica: i partenopei, nonostante la sconfitta contro Pistoia, sono a un passo dalla vetta, mentre gli ospiti sono staccati di appena due punti, dopo la larghissima vittoria contro Pesaro. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 10 dicembre sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE IL...