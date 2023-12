LIVE Ciclocross | World Cup Val di Sole 2023 in DIRETTA | vittorie per Nieuwenhuis e Bakker a Vermiglio | buon sesto posto per Valentina Corvi

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.47 La nostradella Coppa del Mondo diin Val difinisce qui. Grazie per averci seguito eproseguimento a tutti. 15.45 L’unico italiano a chiudere nei primi venti è Federico Ceolin, 18esimo a 5’37” dal vincitore. 21esimo invece Gioele Bertolini. 15.44 Questa la classifica finale: 1Joris Baloise Trek Lions 200 1:00:19 2 VANDEPUTTE Niels Alpecin – Deceuninck 170 1:02 3 WYSEURE Joran Crelan – Corendon 140 1:33 4 VANTHOURENHOUT Michael Pauwels Sauzen – Bingoal 120 2:05 5 ISERBYT Eli Pauwels Sauzen – Bingoal 100 2:08 6 SWEECK Laurens Crelan – Corendon 90 2:09 7 KUHN Kevin Circus – Reuz – Technord 80 2:47 8 RÜEGG Timon Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen 70 3:02 9 ...

