LIVE Ciclocross | World Cup Val di Sole 2023 in DIRETTA | Nieuwenhuis stravince a Vermiglio davanti a Vandeputte Nessun italiano in top 15

15.45 L'unicoa chiudere nei primi venti è Federico Ceolin, 18esimo a 5'37" dal vincitore. 21esimo invece Gioele Bertolini. 15.44 Questa la classifica finale: 1Joris Baloise Trek Lions 200 1:00:19 2Niels Alpecin – Deceuninck 170 1:02 3 WYSEURE Joran Crelan – Corendon 140 1:33 4 VANTHOURENHOUT Michael Pauwels Sauzen – Bingoal 120 2:05 5 ISERBYT Eli Pauwels Sauzen – Bingoal 100 2:08 6 SWEECK Laurens Crelan – Corendon 90 2:09 7 KUHN Kevin Circus – Reuz – Technord 80 2:47 8 RÜEGG Timon Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen 70 3:02 9 KAMP Ryan Pauwels Sauzen – Bingoal 60 3:08 10 VANDEBOSCH Toon Crelan – Corendon 50 3:12 15.43 Il primo non fiammingo al traguardo è lo svizzero Kuhn a 2'44" dal leader. 15.42 Podio anche per Wyesure ...