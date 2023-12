LIVE Ciclocross | World Cup Val di Sole 2023 in DIRETTA | Nieuwenhuis davanti | Vandeputte insegue Lontani gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59chiude il secondo giro in 8’41”: vantaggio ora di 16 secondi nei confronti di. 14.58 Un dominio fiammingo fino a questo momento: in testa un olandese, seguono sei belgi. 14.56comunque ancora non si arrende e resta a 10 secondi da. 14.54 Piuttosto indietro gli: Bertolini è 29esimo, mentre il primo è sempre Ceolin in 15esima piazza. 14.53 Sweeck è brillante nel tratto di salita e si guadagna la terza posizionea Iserbyt. 14.52 Queste le posizioni dopo il primo giro: 1Joris 8.57 2Niels 9.07 3 ISERBYT Eli 9.31 4 VANDEBOSCH Toon 9.33 5 VANTHOURENHOUT Michael 9.35 6 KAMP Ryan 9.38 7 SWEECK ...