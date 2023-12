LIVE Ciclocross | World Cup Val di Sole 2023 in DIRETTA | Nieuwenhuis al comando in solitaria | Wyesure e Vandeputte inseguono Lontani gli azzurri

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Queste le posizioni dopo il quarto giro: 1 –Joris 0.00 2 –Niels 0.18 3 – WYSEURE Joran 0.03 4 ?1 VANTHOURENHOUT Michael 0.04 5 ?1 ISERBYT Eli 0.17 6 – SWEECK Laurens 0.16 7 – VANDEBOSCH Toon 0.21 8 – KUHN Kevin 0.29 9 – KAMP Ryan 0.21 10 – SOMMER Lars 0.29 15.20ha mollato un po’ la presa all’inizio di questo giro: 42 secondi suche sta recuperando. 15.19 Situazione in casa azzurra: Ceolin è 17esimo, 21esimo Agostinacchio, 23esimo Folcarelli e 24esimo Bertolini. 15.17mantenendo questo ritmo può assaltare la seconda posizione di. 15.16 Il più veloce nel quarto giro è stato: 8’28”. 15.15 Chiude anche il quarto giro ...

