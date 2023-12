LIVE Ciclocross | World Cup Val di Sole 2023 in DIRETTA | Nieuwenhuis al comando in solitaria | Vandeputte insegue Lontani gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Molto sicuro in ogni passaggioche resta saldamente in testa. 15.28 Qualcosasta recuperando su, mentre Wyesure non sta spingendo al massimo, avendo 40 secondi di margine su Vanthourenhout. 15.27 Queste le posizioni dopo il terzultimo giro: 1 –Joris 0.00 2 –Niels 0.04 3 – WYSEURE Joran 0.05 4 – VANTHOURENHOUT Michael 0.15 5 – ISERBYT Eli 0.18 6 – SWEECK Laurens 0.20 7 ?2 KAMP Ryan 0.13 8 – KUHN Kevin 0.14 9 ?2 VANDEBOSCH Toon 0.23 10 ?1 RÜEGG Timon 0.19 15.26 Ecco la situazione degli italiani: 16esimo Ceolin, 20esimo Agostinacchio, 21esimo Folcarelli e 23esimo Bertolini. 15.24in questo giro ha recuperato quattro secondi su ...