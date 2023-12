LIVE Ciclocross | World Cup Val di Sole 2023 in DIRETTA | Nieuwenhuis al comando in solitaria Lontani gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Ceolin risale in 15esima posizione con un ritardo di 2’40” dalla testa, poi tra gli italiani troviamo Folcarelli 22esimo e Agostinacchio 23esimo. 15.11 Queste le posizioni dopo il terzo dei sette giri previsti: 1 –Joris 0.00 2 – VANDEPUTTE Niels 0.15 3 ?2 WYSEURE Joran 0.09 4 – ISERBYT Eli 0.30 5 ?2 VANTHOURENHOUT Michael 0.23 6 ?3 SWEECK Laurens 0.36 7 ?1 VANDEBOSCH Toon 0.33 8 – KUHN Kevin 0.23 9 ?1 KAMP Ryan 0.19 10 ?1 SOMMER Lars 0.34 15.09 Wyesyure è terzo e ha un margine di 16? nei confronti di Iserbyt. 15.08 L’olandese ha un vantaggio di 30 secondi su Vandeputte. 15.07 Abbassa ancora il temponel terzo giro: 8’32” per l’olandese che sta facendo praticamente una gara a sé. 15.06 Cambio di passo da parte di Wyesure: in questo momento è terzo ...