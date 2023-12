LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2023 in DIRETTA | sesto Bionaz dopo il poligono a terra | davanti Francia e Norvegia

Leggi su oasport

12:03 Una ricarica a testa per, con Jacquelin più rapido che esce con 12? di margine sulla. 12:02 Le prime due nazioni entrano al. Vento praticamente assente. 12:02 Memore degli errori di Oestersund Jacquelin non forza sugli sci in questo giro e Tarjei Boe si avvicina. 12:01 Kuehn perde sulla testa ma guadagna qualcosa su, che ha nel mirino Ucraina e Svizzera. 12:00 Rosicchia qualcosa Tarjei Boe ai 111.1km, ora a 5?. Svezia terza a 22?, Ucraina e Svizzera a 27?.insegue sempre a 35?. 11:59 Da tenere d'occhio anche la Germania, ...