LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2023 in DIRETTA | inizia la gara! Norvegia per un altro assolo | Italia che sogna il podio

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 14.15 11:30 PARTITA LA! Buon divertimento e buona tutti! 11:28 Condizioni complesse in quel di. Il cielo è coperto e nevischia, con il vento che sembra soffiare leggermente più forte oggi rispetto agli altri giorni in Tirolo. Primi frazionisti che si stanno disponendo nelle rispettive linee di partenza,che avrà il pettorale 5. 11:26 Per giocarsi ilgli azzurri devono però tornare ad essere quelli della sprint di venerdì, e non quelli dell’inseguimento di ieri. Saranno fondamentali le percentuali, cercando di limitare il più ...