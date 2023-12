LIVE Barcellona-Girona 1-2 | segna l'ex Real Miguel Gutierrez!

Altre News in Rete:

Liga, Barcellona - Girona LIVE dalle 21

Commenta per primo Una sfida da titolo. Alle 21, il programma serale della 16ª giornata di Liga ci regala- Girona. I blaugrana , dopo il pareggio che ha fermato il Real Madrid, cercheranno di accorciare le distanze dai Blancos , portandosi a soli 2 punti dalla vetta della classifica. D'altro ...

Barcellona – Girona: Dovbyk porta avanti i biancorossi, ecco le immagini del gol! – VIDEO

Il Girona sblocca la partita in casa del Barcellona. Al 12’ palla che taglia la difesa blaugrana per Tsygankov che arriva in area e serve al centro Dovbyk che batte Peña con un tiro che bacia il palo.

