LIVE Atletica | Europei cross 2023 in DIRETTA | oro per la Francia nella staffetta mista | quarta l’Italia

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Iniziata la gara femminile Under 23! Aumenta la distanza rispetto alle gare U20, passando da 5000 a 7000. 13.39 Queste le 6 azzurre presenti ai nastri di partenza della gara Under 23 femminile: 849 BADO Aurora 24 AUG 2002 850 BONZI Vivien 26 JUN 2001 851 BRUNO Ilaria 10 MAR 2002 852 CARCANO Agnese 27 JUN 2003 853 NESTOLA Sara 8 MAY 2001 854 SETTINO Greta 12 JUL 2003 13.38 La differenza per lal’ha fatta l’ultimo cambio di passo di Alexis Millet, che ha sverniciato la frazionista britannica Mhlanga. 13.36 Oro per la, davanti ad Olanda e Gran Bretagna.posizione finale perin 20? 06? che chiude a meno di venti secondi dal podio. 13.35 ...