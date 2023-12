LIVE Atletica | Europei cross 2023 in DIRETTA | Keith domina l’Under 23 femminile Ora è il momento dei ragazzi

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 Questi i risultati delle altre tre italiane in gara: Ilaria Bruno quarantaduesima, Vivien Bonzi, sessantesima, e Greta Settino, sessantaquattresima. 14.09 La migliore delle azzurre al traguardo è Agnese Carcano, ventiduesima a 2? 52? dalla testa. Poco più dietro Sara Nestola, che ha concluso al ventottesimo posto, ed Aurora Bado, trentesima. 14.07 Seconda posizione per Ilona Mononen, che è riuscita a staccare la connazionale prima della volata finale. Terzo posto per Blomqvist, che ha respinto l’attacco di Viciosa, arrivata a 2? dalla finlandese. 14.06 VITTORIA PER MEGAN! La britannicala gara Under 23e migliora il secondo posto di 12 mesi fa. 14.04 Le due finlandesi fanno il vuoto alle spalle di! Perde 8 ...