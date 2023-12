L’Italia quinta in Ue dietro l’Est Europa per trasmissione della povertà di padre in figlio “E senza il reddito la situazione peggiorerà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nascere in una famiglia povera, in Italia, è l’equivalente di una condanna che difficilmente si finisce di scontare una volta raggiunta l’età adulta. Perché nel nostro Paese ladell’indigenza tra generazioni è molto più frequente di quanto avvenga non solo negli altri membri fondatori dell’Unione, ma anche in Stati meno ricchi come Portogallo e Grecia. A dirlo è un’analisi comparativa su 30 Paesi condotta dai ricercatori Michele Bavaro, Rafael Carranza e Brian Nolan. Dal loro paper Intergenerational Poverty Persistence in Europe – Is There a ‘Great Gatsby Curve’ for Poverty?, pubblicato dallo Stone Center on Socio-economic inequality del Graduate Center presso la City University of New York, emerge che la Penisola èBulgaria, Romania, Lituania e Serbia per correlazione tra stato dial ...