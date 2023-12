Lina Sastri incanta al Teatro Augusteo con “Eduardo Mio”

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023) La grande bellezza deldinei racconti e nella voce diL’attrice e cantante napoletanaci porta per mano e ci accompagna nella bellezza dei racconti che la legano al maestro De Filippo. Ne nasce un incontro che magnifica la conoscenza del pensatore napoletano il quale mette la famiglia al centro del suo racconto e dona alla donna il ruolo di struttura portante nei momenti belli ma soprattutto in quelli drammatici. Ne fanno da sfondo i continui inserti canori della musica napoletana magistralmente arrangiati da grazie alla direzione ensemble e arrangiamenti di Maurizio Pica, alla Chitarra di Filippo D’Allio, alle Percussioni di Gianluca Mirra, al Pianoforte di Ciro Cascino passando per il Violino di Gennaro Desiderio e al Contrabbasso ...