Ligue 1 | il Lione cerca allenatore | ma intanto vince

(Di domenica 10 dicembre 2023) Iltorna are in1: in attesa di decidere del nuovol’OL batte il Tolosa con la tripletta di Lacazette Iltorna are. La squadra, al momento alla ridi un nuovodopo l’addio di Grosso e momentaneamente affidata a Pierre Sage, batte il Tolosa per 3-0. Vittoria arrivata grazie a Lacazette, autore di una tripletta. Da segnalare anche il rigore fallito da Dallinga del Tolosa sul 2-0. Non cambia la classifica dell’OL, che rimane ultima, ma che può accorciare sulle avversarie.

Altre News in Rete:

Le partite di oggi, domenica 10 dicembre 2023 - Calciomagazine

...00 Mulhouse - Valenciennes 15:00 Sannois - Furiani Agliani 15:00 FRANCIA1 Nizza - Reims 13:00 Clermont - Lilla 15:00 Metz - Brest 15:00 Strasburgo - Le Havre 15:00- Tolosa 17:05 Lorient ...

Ol. Lione Tolosa, formazioni ufficiali e risultato in diretta live Sky Sport

Lione, rischio retrocessione e l'imprevisto: se ci si mette pure Taylor Swift... Tuttosport

Ligue1, Lione travolge 3-0 Tolosa: tripletta Lacazette

Il Lione torna in corsa per la salvezza dominando 3-0 lo scontro diretto con il Tolosa valido per la 15.ima giornata di Ligue1. Protagonista assoluto Lacazette, ...

Ol. Lione-Tolosa: minuto per minuto

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...