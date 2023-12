Leo smonta l’ultima bufala di Repubblica | “Nessuno ha intenzione di indebolire la lotta all’evasione”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 10 dicembre 2023) «Relativamente al retroscena pubblicato oggi dal quotidiano La, è da considerarsi totalmente infondato un mio presunto intervento per tagliare gli obiettivi di riduzione del tax gap concordati con l’Ue in fase di revisione del Pnrr»: è quanto dichiara in una nota il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. «Per conoscere la mia posizione in materia, basterebbe riascoltare un qualsiasi mio intervento nelle aule parlamentari o nei vari eventi pubblici ai quali ho partecipato nel corso di questo anno, durante i quali ho sempre sottolineato con forza l’importanza di una riduzione del tax gap nel nostro Paese», continua Leondo l’articolo di. «Lo dimostrano anche i sette decreti attuativi della delega fiscale, attualmente all’esame del Parlamento, ognuno dei quali – conclude – è ispirato al ...