Lenzuola bagnate sotto le porte Così hanno salvato i pazienti intubati all' ospedale di Tivoli

commenta L'incendio scoppiato sabato nell'ospedale di Tivoli ha spinto il personale a metteresotto le porte per non far passare il fumo. 'Pensavamo solo a salvare i pazienti, è stato orribile', ha dichiarato Maria Grazia Angelucci, direttrice dell'unità di Rianimazione. '...

Rogo Tivoli, Maria Grazia Angelucci direttrice della rianimazione: noi al buio, fumo ovunque. Lenzuola bagnate sotto le porte per salvare gli intubati Corriere Roma

L'incendio scoppiato sabato nell'ospedale di Tivoli ha spinto il personale a mettere lenzuola bagnate sotto le porte per non far passare il fumo. "Pensavamo solo a salvare i pazienti, è stato orribile ...

Rogo Tivoli, la direttrice della rianimazione: noi al buio, fumo ovunque. Abbiamo messo lenzuola bagnate sotto le porte per salvare gli intubati

Maria Grazia Angelucci coordina il reparto dei malati più gravi, coi colleghi ha protetto i degenti e poi li hanno portati in salvo grazie ai pompieri. «E' stato orribile, potevamo solo aspettare e pr ...