Lentini fa lo scout per il Monza | «Galliani mi è sempre stato vicino La mia carrierà finì per Capello»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Repubblica, con Maurizio Crosetti, intervista Gianluigienfant prodige del calcio anni Ottanta, stella del Torino, fupoi un acquisto principesco del Milan di Berlusconi. Non mantenne le promesse calcistiche, ebbe anche un pauroso incidente automobilistico che ne rallentò la carriera., com’è la vita a 54 anni?«Ho riscoperto il calcio dopo essernelontano per tanto tempo. Faccioing in Piemonte per ildel dottor, che mi è. Mi piace andare a vedere le partite dei ragazzini, cercare se c’è tra loro qualche perla nascosta». Tanti calciatori della sua epoca sono diventati opinionisti, oppure allenatori o dirigenti. Lei è sparito.: «Del calcio mi è ...