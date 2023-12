Lecce | D’Aversa | «Ballottaggio Krstovic-Piccoli? Ecco la scelta…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Roberto, allenatore del, alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Tutti i dettagli Il tecnico delRobertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo contro l’Empoli. ATTACCO – «Roberto avrebbe meritato di giocare dall’inizio anche prima.si è ben comportato sotto l’aspetto realizzativo. Coi 5 cambi può far piacere partire dall’inizio ma non è tutto.deve continuare a lavorare a prescindere dal tipo di impiego. Nelle prime giornateha realizzato 4 gol ma stiamo continuando a servirlo bene. Non possiamo prescindere dalla fase difensiva, lui fa entrambe le fasi». MOMENTO – «Veniamo da tre risultati positivi. Si possono migliorare determinati aspetti, ma abbiamo fatto tante cose ...