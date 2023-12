Leao | recupero ok | torna in campo mercoledì a Newcastle

Leggi su dailymilan

(Di domenica 10 dicembre 2023) Buone notizie da Milanello: Rafaha completato ildall’infortunio al bicipite femorale.sera a St. James’ Park contro ilsarà regolarmente in.Seduta di allenamento mattutina a Carnago per il Milan. Il portoghese ha sostenuto un provino sotto gli occhi vigili di Stefano Polo dall’esito positivo. Il tecnico ha organizzato una partitina con la formazione Primavera solo per testare le condizioni di Rafa.ha giocato apparentemente senza alcun fastidio, se non dovesse presentare problemi/dolori nel corso della giornata è da considerare pienamente recuperato e quindi disponibile per l’impegno in Champions League.Lontano invece il rientro di Simon Kjaer: ancora allenamento personalizzato per il centrale danese. Si va verso un ulteriore forfait e ...