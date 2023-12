Le vergogna complottista su Giulia | Tutto inventato | le teorie assurde

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ci mancavano i complottisti dell'atroce delitto diCecchettin. A raccogliere le tesie infamanti che serpeggiano sul web e sui social è un articolo di Libero che spiega come, dopo i terrapiattisti e i rettiliani, l'ultima frontiera delledella cospirazione è la morte della studentessa veneta per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Anzi, secondo il profilo Facebook Mary OnlyTruth, "che raccoglie i sostenitori della setta QAnon", ossia quelli che pensano che ci sia una sorta di élite satanista mondiale che governa il mondo,non sarebbe neanche morta: "...Noto poi un dettaglio: la bara è molto lunga (scende le scalinate). Strano per un corpo alto 1.64", sono le parolescovate dal quotidiano. Non solo. Un utente di Telegram, scrittore e stand up comedy, in un ...