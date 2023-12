Le storie infinite

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 dicembre 2023) È noto che se si mette molta carne sul fuoco, si rischia che una parte finisca per andare bruciata e un’altra per restar cruda. L’unica azione da intraprendere per evitare che ciò accada è quella di far eseguire le operazioni necessarie a più di uno chef, peraltro di quelli più che bravi. Attualmente a Bruxelles, sul fuoco di cottura i provvedimenti volti a regolare i paesi della UE nonché essa stessa, sono diversi. I pezzi di carne in preparazione provengono da più parti di quell’animale denominato Europa. Solo per indicare alcuni di essi, i più pregiati, al centro della griglia c’è un taglio di pregio, cioè la risoluzione delle questioni che stanno tenendo al palo il Patto di Stabilità. Fino a ieri, dopo due giorni di lavoro full immersion, i Ministri dell’ Economia presenti alla riunione non sono andati oltre lo scardinare alcune limitazioni alla riforma invocate dai paesi del nord ...