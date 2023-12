Le pillole di Polly | recensione di “La vita di chi resta” di Matteo B Bianchi

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si può sopravvivere alla morte di qualcuno che si è amato con tutta l’anima, quando è stato lui stesso a decidere di mettere fine ai suoi giorni? E anche se ci si riesce, che razza di esistenza attende chi è stato così duramente colpito? A queste domande è stato costretto a dare una risposta, che nel giorno più brutto della suaè tornato a casa e ha assistito ad uno spettacolo che gli ha straziato il cuore come se lo avessero trafitto con un pugnale. Sì, perché l’uomo che amava aveva scelto proprio l’appartamento dove avevano convissuto per sette lunghi anni per farla finita. Quel giorno maledetto, quando sono arrivati gli operatori del Pronto Soccorsoera ancora in stato di shock. Non appena hanno varcato la soglia di casa sua, i paramedici hanno anche pensato bene di rimproverarlo perché al citofono non li ...