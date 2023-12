Le criticità del portale per il voto elettronico degli italiani all’estero

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 10 dicembre 2023) Mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, alcuniche vivonopotranno partecipare a una simulazione: un(finto) attraverso una piattaforma costata – solo per la fase di test – quasi un milione di euro. Si tratta di un’iniziativa necessaria, visto che i fondi per la sua realizzazione erano stati approvati dal governo Conte-2 e sarebbero scaduti (andando perduti) se questa sperimentazione non fosse avvenuta entro la fine dell’anno. Ilsi chiama e-Vote e consentirà a una ristretta rappresentanza di nostri connazionali che risiedono(con determinate caratteristiche e di alcune zone europee selezionate) di testare questa piattaforma accedendo con SPID. E-Vote, ilper il...