Lazio maledetta al Bentegodi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Campionato maledetto tra errori e arbitraggi vergognosi. Lasi butta via anche a Verona e subisce l'ennesima rimonta di una stagione che in serie A sta riservando solo amarezze. Va in vantaggio con l'ex Zaccagni al termine di un'azione spettacolare poi non rischia nulla fino al pareggio della squadra di Baroni che sfrutta una papera di Provedel. Cross innocuo di Ngonge, respinta sui piedi di Suslov e colpo di pancia di Henry tanto fortunoso quanto letale. Siamo nel cuore di una ripresa in cui laaveva fallito tante volte il gol del raddoppio per eccesso di leziosità e poca voglia di andare a prendersi una partita che stava diventando sporca. Anche stavolta cambi tardivi, a parte quello iniziale di Hysaj per l'infortunato Marusic (colpo all'occhio), Sarri decide di dare spazio a Pedro e Castellanos togliendo Immobile e Zaccagni sull'1-1 con ...