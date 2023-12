Lavoratore di Altamura morì schiacciato dal compattatore dei rifiuti | da domani il giudizio a Foggia Vito Cristallo aveva 51 anni

Leggi su noinotizie

(Di domenica 10 dicembre 2023) La sequenza di infortuni ed incidenti mortali sul lavoro non è questione degli ultimi mesi. Dain tribunale asi terrà l’udienza preliminare per la morte diche il 17 dicembre 201851quandodaldei. Una morte atroce. I familiari del deceduto, assistiti (genitori e sorelle) dall’avvocatessa Rosa Alba Balestra e (moglie) dall’avvocatoMenzulli, consulente tecnico Luca Tagliente, hanno chiamato in causa coloro che ritengono responsabili dell’accaduto. Peraltro dall’elenco dei rinviati ala procura diha escluso l’azienda per cuilavorava, la ...