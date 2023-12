Lautaro Martinez eguaglia 2 bomber dell’Inter! E vuole il sorpasso

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Super. Stasera contro l’Udinese, segnando il definitivo 4-0, hato due mostri sacri dell’Inter. Ventotto reti e record che si può abbattere. RECORD ?ha segnato 28 gol nel 2023. Il capitano, grazie al gol di fame e dirompenza contro l’Udinese per il 4-0 finale, raggiunge Christian Vieri e Diego Milito. Nessun altro attaccante dal 2000 aveva segnato almeno 28 gol nell’anno solare con la maglia interista. Alla fine dell’anno mancano cinque partite e dunque il Toro ha ampie margini per superare i due illustri predecessori. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...