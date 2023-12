L’asso del Tottenham è legato al passaggio ai rivali della Premier League che lo valutano molto bene

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sito inglese: Il Newcastle prenderà in considerazione ancora una volta una mossa per Hugo Lloris nella finestra di mercato di gennaio. Questo secondo Ryan Taylor di The Mirror, il quale sostiene che Eddie Howe potrebbe fare un ‘colpo shock’ per il francese se decidesse di firmare una copertina extra per Nick Pope. Il portiere dell’Inghilterra sarà indisponibile per almeno quattro mesi dopo essersi infortunato durante la vittoria per 1-0 sul Manchester United. Il rapporto afferma che l’allenatore dei Magpies è pronto a riporre la sua fiducia nell’ex numero 1 Martin Dubravka. Tuttavia, il club sta già discutendo le possibili opzioni se decidessero di firmare un backup a gennaio. Tra quelli collegati c’è l’ex portiere del Manchester United David De Gea che attualmente è un agente libero dopo che il club ha rifiutato di concedergli una proroga del contratto. Si dice che lo spagnolo sia ...