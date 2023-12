La troppa neve ferma Goggia e Della Vite | annullate le gare di Coppa del Mondo di sci

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’inizio di stagionedeldi sci alpino continua a contraddistinguersi per le problematiche legate alla praticabilità delle piste e anche domenica 10 dicembre non fa eccezione. Laha infatti causato la cancellazione sia del Super G femminile di St. Moritz (Svizzera), al quale avrebbe dovuto prendere parte Sofia, che dello slalom maschileVal d’Isère (Francia), la gara odierna di Filippo. I due bergamaschi vedono così concludersi in anticipo il loro weekend di competizioni: il 22enne di Ponteranica in particolare lo chiude con amarezza, considerato lo stop a metà pista nel Gigante di sabato per aver saltato una porta. Sofia invece manda il weekend in archivio con un primo posto nel ...