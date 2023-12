La triste storia dell’orso Baloo “costretto a bere alcolici per divertire i turisti”

Leggi su tpi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un orso, di nome, dopo che è stato trovato ferito nel 2005, è stato rinchiuso in una stazione sciistica della Romania. Fin qui, “prigionia” a parte, nulla di particolare. Peccato però che l’animale viene regolarmente schernito dai bambini che lo colpiscono generalmente con dei bastoni e vive con una dieta povera di cereali e bibite gassate (anche alcoliche) così da creare uno spettacolo per gli spettatori. A denunciare il tutto è stata Anne Kuijpers, responsabile della campagna Wap per gli animali selvatici, al Daily Star. “è stato trovato ferito quando era cucciolo nelle foreste rumene prima che i ranger lo prendessero per attuare le cure – ha spiegato -. Poi, è diventato di proprietà privata della stazione sciistica dove vive ancora oggi”. L’organizzazione per gli animali selvatici ha aggiunto: “Dal 2005, il governo rumeno ha vietato ai ...