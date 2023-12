La sedia vuota di Mohammadi alla cerimonia per il premio Nobel della pace Il discorso letto dai figli | «L’Iran è una tirannia misogina» – Il video

(Di domenica 10 dicembre 2023) Unaal centroper la consegna delper la, a Oslo. Narges, attivista iraniana per i diritti delle donne, è detenuta in carcere nel suo Paese, nella prigione di Evin a Teheran, e mentre in Norvegia i suoi17enne ritiravano ilal suo posto, lei iniziava un nuovo scioperofame. I gemelli Ali e Kiana sono esuli in Francia insieme al loro padre, non vedono la madre da quando hanno 8 anni. «Li ritrovo nei sogni ma hanno sempre la stessa età», ha raccontatoin passato. La 51enne sta scontando una condanna a 31 anni di carcere e 154 frustate, una delle ultime accuse è di aver cantato tra le mura del carcere. E ...

Altre News in Rete:

Iran: Una sedia vuota per Mohammadi, vincitrice del Nobel per la Pace: 'In Iran regime tirannico'

Nella cerimonia per ricordare Mohammadi è stata simbolicamente collocata una, dietro la quale è stato posto una foto, scelta dalla stessa attivista, che la mostra sorridente e in abiti ...

Una sedia vuota per Mohammadi, vincitrice del Nobel per la Pace: “In Iran regime tirannico” Il Fatto Quotidiano

Il lungo applauso e la sedia vuota: il Nobel per la pace all’attivista iraniana in carcere Narges Mohammadi Corriere TV

Salerno, il prete si innamora e scappa con una parrocchiana. E la Curia sospende tutte le celebrazioni

Che storia. Nemmeno tanto inusuale, ma per una piccola Comunità come quella della Piana del Sele, pianura in provincia di Salerno, questa vicenda ha fatto parlare. E non poco. Lui è il prete del paese ...

Sedia vuota a oslo per Narges, 'lran una tirannia misogina'

An empty chair with the peace prize diploma for Iranian human rights activist and Nobel Peace Prize 2023 winner Narges Mohammadi, during the awarding of the Nobel Peace Prize for 2023 in Oslo City ...