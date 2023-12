La Roma pareggia in 9 con la Fiorentina | Lukaku gol e pure espulso

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023)finisce 1-1. I giallorossi finiscono in nove uomini per le espulsioni a Zalewski e Romelu. L’ex Inter aveva aperto le danze. PARI IN 9 ? All’Olimpico si sfidano, entrambe impegnate giovedì rispettivamente in Europa e Conference League. Le due arrivano quasi appaiate in classifica, con i giallorossi a 24 punti e i Viola a 23. Pronti-via e al quinto minuto laè già in vantaggio: Dybala inventa d’esterno per Romelu, che di testa batte Terracciano per l’1-0. Nel corso del primo tempo però latitano le emozioni e le occasioni da rete. Tanta intensità ed equilibrio. Al 24? tegola per José Mourinho, che perde Paulo Dybala per un problema al flessore. Nella ripresa, c’è un’altra. Al 50? Ikone ...