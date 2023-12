La Roma in nove fa 1-1 con la Fiorentina Lukau espulso e Dybala ko salteranno il Napoli settimo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 dicembre 2023) Lainpareggia 1-1 con laLukaku (che salterà ilora) Quando c’è Mourinho, le partite sono dei film di cui non riesci a immaginare il finale. Laha pareggiato 1-1 con lae ha chiuso inuomini. PrimaZalewski per doppia ammonizione, poi Lukaku per una brutta entrata. Lukaku quasi sicuramente avrà due giornate di squalifica e salterà il. Ancheè a rischio perché è uscito per infortunio.si gioca tra due settimane. Al momento al quarto posto ci sonoe Bologna con 25 punti.sono a ...