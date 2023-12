La rabbia di Gino Cecchettin | “Adesso basta | denuncio tutti”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 dicembre 2023) Stefano Tigani, l’avvocato di, padre di Giuliatragicamente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre, si è mobilitato per difendere il suo cliente da un’ondata di messaggi diffamatori online. La vicenda, che ha scosso profondamente la comunità, vedediventare bersaglio di accuse infondate e teorie del complotto sui social network, da Facebook a TikTok. Tigani ha dichiarato di aver già presentato due querele per diffamazione e sta raccogliendo documentazione per ulteriori azioni legali. Sottolineando l’importanza di concentrarsi su questioni più urgenti, l’avvocato ha espresso frustrazione per la difficoltà nel gestire l’enorme volume di contenuti offensivi, ma ha ribadito la necessità di porre fine a queste accuse gratuite. Tra le teorie del complotto più ...