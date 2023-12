La Pupa e il Secchione | la nuova stagione parte a marzo 2024 | nel cast anche due ex gieffini

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo praticamente due anni di stop per dimenticare l’ultima deludente edizione, Lae ilsi prepara a tornare sul piccolo schermo di Italia 1 con una. Ci sarà un cambiamento radicale alla conduzione che coincide con un ritorno alle origini. Non a caso, la struttura tornerà ad essere quella vista qualche anno fa, così come tornerà una coppia storica alla conduzione. Stando ai primi rumors, nelpotrebbero essercidue ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Lae il: arriva laedizione L’annuncio del ritorno de Lae ilera arrivato già in occasione della presentazione dei palinsesti di casa Mediaset ma adesso ...