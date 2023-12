La mossa di Meloni | meno soldi ai migranti per darli agli agenti

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Settimana clou per la legge di bilancio. Mentre Partito Democratico & Co. si inventano una sparata dietro l’altra – l’ultima gustosa trovata è il rischio esercizio provvisorio – il governo è al lavoro sugli ultimi ritocchi e spuntano novità importanti. Uno degli emendamenti presentati dall’esecutivo guidato da Giorgiariguarda il comparto sicurezza, ossia gli stanziamenti per Forze di polizia, Forze armate e Vigili del Fuoco. Per mettere insieme il tesoretto, è stato deciso di tare il fondo dedicato all’accoglienza deie dei minori non accompagnati. Entrando nel detto dell’intervento, il governo ha “recuperato” 100 milioni di euro attraverso la dote per consentire le modifiche parlamentari e il già citato Fondo. Quest’ultimo viene sforbiciato di 15 milioni l’anno ...