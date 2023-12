La guerra continua con ancora più forza | l' intervento di Netanyahu

(Di domenica 10 dicembre 2023) Laa Gaza "conpiù". A dirlo il primo ministro israeliano Benjamin, durante una riunione di gabinetto a Gerusalemme. Il premier dello Stato ebraico ha anche ringraziato il presidente Usa Joe Biden per il veto posto dalla sua amministrazione alla risoluzione per un cessate il fuoco al Consiglio di sicurezza dell'Onu.

