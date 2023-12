La Croce Rossa alle famiglie di ostaggi israeliani | “Pensate ai palestinesi”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Questa guerra non è come tutte le altre, ho cercato più volte di spiegarlo ma ripetere aiuta. Non lo è perché dopo il 7 ottobre anche la quasi totalità della sinistra israeliana ha capito che, nel contesto attuale, non è possibile alcuna ricerca di dialogo. Non soltanto con il mondo arabo ma anche con gran parte dell’occidente. Non è un caso che oltre allo scontro armato nella Striscia di Gaza e al confine con Libano, e oltre ad aver a che fare con l’ondata di odio antiebraico più palese e aggressivo dalla fine della Seconda guerra mondiale, il governo dello Stato di Israele è in aperto contrasto con la quasi totalità degli organi internazionali. Di esempi ce ne sono molti, ma quelli più plateali arrivano da posti e istituzioni fino ad oggi considerate immuni da questa malattia che si chiama antisemitismo. Per esempio, c’è da segnalare la pessima figura, qualcuno l’ha definita ...