Altre News in Rete:

Auto elettriche: ecco la reale autonomia di 22 modelli

... ebbene l'auto in questione si è fermata 80 chilometri prima430 chilometri dichiarati dalla Casa. Ma in fondo allac' anche la Tesla Model S . Per contro, come detto, vi sono state ...

La Classifica di Qualità 2023 de «la Lettura»: vince Cormac McCarthy la Lettura del Corriere della Sera

Borsa, la classifica dei manager più pagati a Piazza Affari. In testa Manley (Fca) - 24+ 24+

La classifica dei "Paperoni" di Piazza Affari: chi sono i 20 più ricchi

Non ci sono "lacrime e sangue" per i manager più pagati e quotati di Piazza Affari, anzi per loro il 2022 è stato un anno d’oro, basta pensare che quelli dei primi dieci posti stilati in una apposita ...

Serie D. Tre gol e tre punti per il Treviso al Bottecchia di Pordenone

Treviso: Sperandio, Salviato, Farabegoli, Raggio, Simonetta, Nunes (82' Beccaro), Mambelli, Arcopinto, Lattuchella (76' Mariutto), Posocco (94' El Fadi), De Respinis (66' Gnago). Allenatore: Florindo.